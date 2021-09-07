НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Работавший с Пугачёвой и Киркоровым художник Краснов до последнего удивлял идеями, заявил Крутой

60-летний дизайнер, даже находясь в тяжёлом состоянии после коронавируса, всё время звонил, поделился продюсер.

7 сентября, 09:53

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Продюсер Игорь Крутой в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что известный российский художник-сценограф Борис Краснов работал и удивлял своими идеями артистов до самого конца, несмотря на своё тяжёлое состояние.

"Даже в таком состоянии, в каком он был, всё время звонил. Жалко. Он вообще сам придумал название "Новая волна", — отметил Крутой.

Соболезнования в связи с кончиной дизайнера выразил и народный артист России, певец Лев Лещенко. По его словам, памятью о Краснове станут его работы.

Умер бывший футболист сборной Франции, пролежавший почти 40 лет в коме

Умер бывший футболист сборной Франции, пролежавший почти 40 лет в коме

"Я с ним мало общался, но очень жаль, что ушёл большой художник и прекрасный постановщик и режиссёр. В комплексе это была личность, которая очень много сделала интересного для наших селебрити. Он работал практически со всеми... Очень жаль, печально. Его работы оставят память", — сказал Лещенко в беседе с RT.

Ранее о сценографе Борисе Краснове Лайфу рассказал звёздный адвокат Александр Добровинский. По его словам, 60-летний дизайнер был слишком ярким, слишком дерзким, отчаянным, при этом добрым и отзывчивым.

Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств. 7 сентября стало известно о смерти Краснова.

Известный художник Борис Краснов скончался, перенеся инсульт после коронавируса

Известный художник Борис Краснов скончался, перенеся инсульт после коронавируса

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе": Пугачёва трогательным постом простилась со сценографом Красновым

сегодня в 10:46

Добровинский — о художнике Краснове: Совершенно отчаянный и бесшабашный человек в своей профессии

сегодня в 07:37

Блогеру Хованскому продлили срок содержания в СИЗО на один месяц

сегодня в 10:36

Главный тренер сборной России по баскетболу Базаревич покинул свой пост

сегодня в 10:56

Убийца из Кузбасса часто заходил за выпивкой в магазин, где купил сладости школьницам

сегодня в 10:53

Новости партнеров

Layer 1