Работавший с Пугачёвой и Киркоровым художник Краснов до последнего удивлял идеями, заявил Крутой

Продюсер Игорь Крутой в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что известный российский художник-сценограф Борис Краснов работал и удивлял своими идеями артистов до самого конца, несмотря на своё тяжёлое состояние.

"Даже в таком состоянии, в каком он был, всё время звонил. Жалко. Он вообще сам придумал название "Новая волна", — отметил Крутой.

Соболезнования в связи с кончиной дизайнера выразил и народный артист России, певец Лев Лещенко. По его словам, памятью о Краснове станут его работы.

"Я с ним мало общался, но очень жаль, что ушёл большой художник и прекрасный постановщик и режиссёр. В комплексе это была личность, которая очень много сделала интересного для наших селебрити. Он работал практически со всеми... Очень жаль, печально. Его работы оставят память", — сказал Лещенко в беседе с RT.

Ранее о сценографе Борисе Краснове Лайфу рассказал звёздный адвокат Александр Добровинский. По его словам, 60-летний дизайнер был слишком ярким, слишком дерзким, отчаянным, при этом добрым и отзывчивым.