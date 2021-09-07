Добровинский — о художнике Краснове: Совершенно отчаянный и бесшабашный человек в своей профессии

"Борис был совершенно отчаянный и бесшабашный человек в своей профессии. Очень красиво умел дружить. Это был персонаж в Москве яркий, незабываемый. С его уходом и профессия его немного изменится, и, конечно, его будет не хватать. Такого человека трудно забыть. Слишком был яркий, слишком был дерзкий, отчаянный, добрый и отзывчивый", — заявил Добровинский.