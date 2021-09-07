Добровинский — о художнике Краснове: Совершенно отчаянный и бесшабашный человек в своей профессии
60-летний дизайнер был слишком ярким, слишком дерзким, отчаянным, при этом добрым и отзывчивым, заявил Лайфу адвокат.
Фото © ТАСС / Филиппов Алексей
Известный российский художник-сценограф Борис Краснов, умерший вследствие тяжёлого заболевания, "умел красиво дружить". Своими воспоминаниями о дизайнере с Лайфом поделился звёздный адвокат Александр Добровинский.
"Борис был совершенно отчаянный и бесшабашный человек в своей профессии. Очень красиво умел дружить. Это был персонаж в Москве яркий, незабываемый. С его уходом и профессия его немного изменится, и, конечно, его будет не хватать. Такого человека трудно забыть. Слишком был яркий, слишком был дерзкий, отчаянный, добрый и отзывчивый", — заявил Добровинский.
Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств.
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