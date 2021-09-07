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Актёра из сериала "Прослушка" нашли мёртвым в гостиной пентхауса

Рядом с ним был порошок, указывающий на возможную причину кончины артиста.

6 сентября, 21:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BKBMG/status/718915077517275137" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BKBMG</a></p>

Фото © Twitter / BKBMG

Американский 54-летний актёр Майкл Уильямс, который сыграл в том числе в сериале "Прослушка", найден мёртвым. Как пишет The New York Post, тело артиста было обнаружено в гостиной пентхауса в Нью-Йорке его племянником.

Как пишет издание, по предварительным данным, причиной смерти Уильямса стала передозировка героина. Рядом с телом актёра был обнаружен характерный белый порошок. По словам полицейских, в квартире был полный порядок, никаких следов взлома или борьбы.

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The New York Post пишет, что Майкл Уильямс несколько лет боролся с зависимостью от наркотиков, в том числе во время съёмок в сериале "Прослушка".

Ранее Лайф также рассказывал, что умер отец Хью Джекмана, в одиночку воспитавший актёра и его братьев. Кристофер Джекман занимал важную часть в жизни артиста и вдохновлял его.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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