Актёра из сериала "Прослушка" нашли мёртвым в гостиной пентхауса
Рядом с ним был порошок, указывающий на возможную причину кончины артиста.
Фото © Twitter / BKBMG
Американский 54-летний актёр Майкл Уильямс, который сыграл в том числе в сериале "Прослушка", найден мёртвым. Как пишет The New York Post, тело артиста было обнаружено в гостиной пентхауса в Нью-Йорке его племянником.
Как пишет издание, по предварительным данным, причиной смерти Уильямса стала передозировка героина. Рядом с телом актёра был обнаружен характерный белый порошок. По словам полицейских, в квартире был полный порядок, никаких следов взлома или борьбы.
The New York Post пишет, что Майкл Уильямс несколько лет боролся с зависимостью от наркотиков, в том числе во время съёмок в сериале "Прослушка".
Ранее Лайф также рассказывал, что умер отец Хью Джекмана, в одиночку воспитавший актёра и его братьев. Кристофер Джекман занимал важную часть в жизни артиста и вдохновлял его.
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