Актёра из сериала "Прослушка" нашли мёртвым в гостиной пентхауса

Американский 54-летний актёр Майкл Уильямс, который сыграл в том числе в сериале "Прослушка", найден мёртвым. Как пишет The New York Post, тело артиста было обнаружено в гостиной пентхауса в Нью-Йорке его племянником.

Как пишет издание, по предварительным данным, причиной смерти Уильямса стала передозировка героина. Рядом с телом актёра был обнаружен характерный белый порошок. По словам полицейских, в квартире был полный порядок, никаких следов взлома или борьбы.

The New York Post пишет, что Майкл Уильямс несколько лет боролся с зависимостью от наркотиков, в том числе во время съёмок в сериале "Прослушка".