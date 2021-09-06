Главу Минэкономики Германии скорая забрала прямо с заседания

По данным издания, это случилось примерно в 22:00 мск. Встреча проходила в отеле "Ритц-Карлтон". Недомогание 63-летний Альтмайер почувствовал ещё до заседания. Скорая доставила его в клинику "Шарите", о состоянии чиновника ничего неизвестно.

Это не первый подобный инцидент с министром. Два года назад он оступился и упал со сцены после выступления на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде. После этого ненадолго потерял сознание и затем не смог сам подняться. Тогда его тоже госпитализировали.