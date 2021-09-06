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Главу Минэкономики Германии скорая забрала прямо с заседания

Чиновник почувствовал себя плохо ещё до начала встречи. Медики отвезли его в клинику "Шарите".

6 сентября, 20:53
<p>Петер Альтмайер. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/peteraltmaier/status/347654470987034624" target="_blank" rel="noopener noreferrer">peteraltmaier</a></p>

Петер Альтмайер. Фото © Twitter / peteraltmaier

Министру экономики и энергетики Германии Петеру Альтмайеру стало плохо на заседании комитета Бундестага. Бригада скорой медицинской помощи забрала чиновника оттуда в больницу. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, это случилось примерно в 22:00 мск. Встреча проходила в отеле "Ритц-Карлтон". Недомогание 63-летний Альтмайер почувствовал ещё до заседания. Скорая доставила его в клинику "Шарите", о состоянии чиновника ничего неизвестно.

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Это не первый подобный инцидент с министром. Два года назад он оступился и упал со сцены после выступления на конференции по цифровым технологиям в Дортмунде. После этого ненадолго потерял сознание и затем не смог сам подняться. Тогда его тоже госпитализировали.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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