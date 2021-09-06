Кудрин призвал к сокращению доли госсектора в экономике
По мнению главы Счётной палаты, государство — менее эффективный собственник и можно провести приватизацию.
Алексей Кудрин. Фото © Kremlin.ru
России следует сокращать долю государственного сектора в экономике, потому как она несёт в себе много рисков. РФ, как и многие другие страны, нарастила присутствие государства на рынке после кризиса 2008–2009 годов, но пришло время отказываться от него. Такое мнение выразил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в статье для журнала "Компания".
"Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. "Особого пути" в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами", — отмечает Кудрин.
Он добавил, что среди десяти крупнейших российских компаний только четыре частных. Глава Счётной палаты привёл в пример США, где государственных компаний вообще нет в топ-10. Кудрин уверен, что большинство российских компаний с государственным участием менее пластичны в управлении, зависят от бюрократии.
"Причём, как показала проверка Счётной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!" — рассказал глава СП РФ.
Государство он назвал менее эффективным собственником. Кудрин предложил провести приватизацию, которая, как полагает он, положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом".
Как рассказывал Лайф, ранее Кудрин также заявлял, что российская экономическая модель изжила себя. По его мнению, наша страна должна стать более конкурентоспособной по части экспорта, также необходимо нарастить внутренние инвестиции.
Комментариев: 0