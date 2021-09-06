Кудрин призвал к сокращению доли госсектора в экономике

России следует сокращать долю государственного сектора в экономике, потому как она несёт в себе много рисков. РФ, как и многие другие страны, нарастила присутствие государства на рынке после кризиса 2008–2009 годов, но пришло время отказываться от него. Такое мнение выразил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в статье для журнала "Компания".

"Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. "Особого пути" в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами", — отмечает Кудрин.

Он добавил, что среди десяти крупнейших российских компаний только четыре частных. Глава Счётной палаты привёл в пример США, где государственных компаний вообще нет в топ-10. Кудрин уверен, что большинство российских компаний с государственным участием менее пластичны в управлении, зависят от бюрократии.

"Причём, как показала проверка Счётной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!" — рассказал глава СП РФ.

Государство он назвал менее эффективным собственником. Кудрин предложил провести приватизацию, которая, как полагает он, положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом".