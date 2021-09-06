В Ярославле пойдёт под суд отец-тиран, истязавший своих детей. Фото © Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области

Жителя Ярославля, который издевался над тремя своими малолетними детьми якобы в воспитательных целях, будут судить за систематическое избиение. У двоих мальчишек в результате издевательств отца теперь навсегда изуродованы лица, сообщает СУ СК России по региону.

"Обвиняемый, имея извращённое понятие о методах и целях воспитания, желая полностью подчинить себе волю несовершеннолетних сыновей — 2009, 2011 и 2013 годов рождения — и принудить беспрекословно исполнять его требования, систематически, руками, ногами, а также иными бытовыми предметами наносил им побои", — говорится в сообщении ведомства.

Двум мальчикам был причинён тяжкий вред здоровью, "выразившийся в неизгладимом обезображивании лица". Дело 49-летнего садиста было направлено в суд для рассмотрения.