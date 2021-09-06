Выбор россиян в пользу здорового образа жизни постепенно сказывается и на содержимом праздничных столов на корпоративных мероприятиях. О наблюдениях за предпочтениями жителей России, сделанных сервисом для заказа еды в офис Catery, рассказала "Газета.ru".

По данным исследования, проведённого компанией, в 2019 году каждый третий корпоративный клиент заказывал к празднику сеты из бургеров, а каждый десятый — традиционные сэндвичи, канапе и брускетты. К 2020 году спрос на бургеры упал до 12%, на канапе — до 7%.

В 2021 году спрос на бургеры упал ещё на 7% по сравнению с предыдущим годом. В итоге бургеры остаются лишь в 5% заказов. На гребне интереса потребителей — сеты барбекю из рыбы и мяса, которые составляют 17% от общего числа заказов.

Повысился интерес клиентов к лёгким закускам. За праздничным столом каждый десятый пользователь предпочитает видеть сыры и овощные салаты. Фрукты на десерт предпочитают 6% клиентов.

В компании Сatery также отмечают, что пользователи при заказе еды чаще обычного стали интересоваться калорийностью того или иного вида продукции. Количество запросов о калорийности наборов, направленных в службу поддержки, увеличилось на 15%.