Курс на здоровое питание: Россияне всё чаще отказываются от бургеров на корпоративах
Пользователи сервиса заказа еды Catery чаще обычного стали интересоваться калорийностью блюд.
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Выбор россиян в пользу здорового образа жизни постепенно сказывается и на содержимом праздничных столов на корпоративных мероприятиях. О наблюдениях за предпочтениями жителей России, сделанных сервисом для заказа еды в офис Catery, рассказала "Газета.ru".
По данным исследования, проведённого компанией, в 2019 году каждый третий корпоративный клиент заказывал к празднику сеты из бургеров, а каждый десятый — традиционные сэндвичи, канапе и брускетты. К 2020 году спрос на бургеры упал до 12%, на канапе — до 7%.
В 2021 году спрос на бургеры упал ещё на 7% по сравнению с предыдущим годом. В итоге бургеры остаются лишь в 5% заказов. На гребне интереса потребителей — сеты барбекю из рыбы и мяса, которые составляют 17% от общего числа заказов.
Повысился интерес клиентов к лёгким закускам. За праздничным столом каждый десятый пользователь предпочитает видеть сыры и овощные салаты. Фрукты на десерт предпочитают 6% клиентов.
В компании Сatery также отмечают, что пользователи при заказе еды чаще обычного стали интересоваться калорийностью того или иного вида продукции. Количество запросов о калорийности наборов, направленных в службу поддержки, увеличилось на 15%.
Ранее сообщалось, что в России запустили горячую линию по вопросам питания в школе. Она будет действовать во всех регионах. Вопросы специалистам Роспотребнадзора можно задать с 6 по 17 сентября.
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