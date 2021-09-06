Врач рассказала о лечении от ковида пациентов с гепатитом

О том, каково это — лечить пациентов с коронавирусом, который усугубляется вирусным гепатитом С, гепатитами А и В, в интервью газете "Петербургский дневник" рассказала врач-инфекционист Боткинской больницы Северной столицы Ирина Хмелькова. Она работает в этом медучреждении более 20 лет, сейчас руководит одним из самых сложных отделений — в нём лечатся люди со смешанной патологией, которую составляют вирусные и хронические гепатиты, циррозы печени и CоViD-19.

Ирина Хмелькова согласна с тем, что алгоритмы лечения таких больных пришли с опытом. Но уточняет, что в начале эпидемии коронавируса пациенты в целом были немного легче. Мутирующий ковид усугубляет ситуацию.

"Первое время шли не такие тяжёлые пациенты. Нам уже вроде бы более понятно, как лечить, но пациенты тяжелее. Отделение никогда не пустует, к сожалению", — призналась врач.

За свой труд Ирина Анатольевна была награждена медалью "За доблесть в спасении". Но она считает, что больший подвиг сейчас делают даже не врачи, потому что им это привычно, а медсёстры и санитарки, работа которых — 24 часа в сутки выхаживать людей.

"Больных надо покормить, у кого-то сменить памперсы, просто поговорить. Когда мы заходим, больные за руки хватают, плачут, пытаются рассказать, что вы уж, доктор, постарайтесь, вытащите меня, мне ещё внучка на ноги надо поставить. Но мы, врачи, после дежурства уходим, а они остаются. А ночью на больных наступает страх. Кто остаётся рядом? Сёстры. Они могут и пожалеть, и к груди прижать и взрослых мужиков, и дедушек. Жить-то каждый хочет", — отмечает Ирина Анатольевна.

Единственным выходом из коронавирусного кризиса врач-инфекционист называет вакцинацию. Сама она уже прошла ревакцинацию, привила всю семью, в том числе 84-летнюю маму.

"Нашим больным вакцинация от CоViD-19 разрешена и показана, и я всегда однозначно советую пациентам привиться. Риск заболеть остаётся, инфицироваться можно, но по больным, которые поступают в Боткинскую, я вижу, что вакцинированные легче и без последствий выходят из ситуации", — говорит доктор.