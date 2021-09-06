Всё будет зависеть от того, как мы будем вакцинироваться и ревакцинироваться. Чем больше людей успеют привиться, тем эта вспышка будет слабее. Если вакцину получит мало людей, то есть все предпосылки для того, чтобы она стала намного сильнее, чем в прошлом году

Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор