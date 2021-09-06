Витамины — да, иммуностимуляторы — нет: Как подготовиться к осенней вспышке ковида — советы практикующего врача
Доктор медицинских наук настоятельно рекомендует заранее заняться "приведением в порядок" своих хронических болезней, если они есть.
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Первый и главный совет тем, кто морально и физически готовится к осенней вспышке ковида — привиться, подчеркнул в интервью Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.
Всё будет зависеть от того, как мы будем вакцинироваться и ревакцинироваться. Чем больше людей успеют привиться, тем эта вспышка будет слабее. Если вакцину получит мало людей, то есть все предпосылки для того, чтобы она стала намного сильнее, чем в прошлом году
По мнению главврача "Коммунарки" Дениса Проценко, очередной сезонной вспышки одновременно и ковида, и гриппа стоит ждать к концу сентября. Антон Ершов с этим прогнозом совершенно согласен. Это значит, что у нас лишь несколько недель, чтобы максимально укрепить свой организм. Как это сделать, помимо вакцинации? Вот несколько рекомендаций от доктора медицинских наук.
- Санировать (то есть очищать, пролечивать) очаги хронических инфекций.
- "Привести в порядок" неинфекционные хронические болезни, особенно сахарный диабет и артериальную гипертензию.
- Восполнить дефицит цинка, витамина С, витамина А, витамина D.
- Не переохлаждаться.
- Не переутомляться.
- Следить за питанием.
- Не принимать иммуностимуляторы для профилактики.
Последнее из перечисленного вызывает особый интерес: казалось бы, неплохо вооружиться заранее выработанными в организме интерферонами, то есть усилить иммунитет. Но практикующий врач убеждён, что для здорового человека такие препараты бесполезны и даже отчасти вредны.
Это как физические нагрузки перед походом в спортзал. Человек уже устал, в спортзале ему будет гораздо тяжелее. Иммуностимуляторы только зря перенапрягают иммунитет, это холостой выстрел