Участники встречи глав Минздравов стран G20 единогласно приняли "Римский пакт", в рамках которого государства обязаны обеспечить всеобщий доступ к медицинской помощи, а также расширить кампании по вакцинации от CoViD-19 для развивающихся стран. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства "Двадцатки", должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее — здесь и сейчас", — приводит РИА "Новости" слова Сперанцы.

По его словам, странам "Большой двадцатки" следует взять бюджетные обязательства, которые должны стать "смирительной рубашкой", чтобы цифры "соответствовали возможности обеспечения права на здоровье" людей.

"Мы исходим из политической цели: мы хотим поставлять вакцины по всему миру и будем делать необходимые инвестиции. Достаточно ли будет этих ресурсов? Хорошо. Будут ли нужны другие? Страны мира сохранят эту приверженность", — отметил Сперанца.

Он также подчеркнул, на сегодняшний день производство вакцин от коронавируса ограничено несколькими регионами, из-за чего есть мысли "вывести его на все территории", чтобы поменять эту ситуацию.