Мурашко предложил странам G20 взаимное признание вакцин от ковида

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с коллегами из стран G20 предложил признать факты вакцинации от ковида препаратами, одобренными в этих государствах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами "Группы двадцати" факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", — заметил Мурашко.

Министр указал, что в России внедрена единая информационная система мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с CoViD-19. Также используется система мониторинга движения лекарственных препаратов. РФ призывает страны G20 активнее взаимодействовать по данному вопросу и готова делиться опытом.