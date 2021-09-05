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Мурашко предложил странам G20 взаимное признание вакцин от ковида

Министр также обратил внимание на предложение по введению "зелёных коридоров", свободных от торговых войн и санкций, для снабжения медикаментами, оборудованием и технологиями для защиты от инфекции.

5 сентября, 15:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с коллегами из стран G20 предложил признать факты вакцинации от ковида препаратами, одобренными в этих государствах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами "Группы двадцати" факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами", — заметил Мурашко.

В РФПИ оценили сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от ковида

В РФПИ оценили сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от ковида

Министр указал, что в России внедрена единая информационная система мониторинга инфекционных болезней, основой которой стал федеральный регистр пациентов с CoViD-19. Также используется система мониторинга движения лекарственных препаратов. РФ призывает страны G20 активнее взаимодействовать по данному вопросу и готова делиться опытом.

Мурашко обратил внимание на российское предложение по введению "зелёных коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для снабжения нуждающихся медикаментами, продовольствием, оборудованием и технологиями для защиты от ковида.

Ранее сообщалось, что Москва рассчитывает на положительный результат по итогам переговоров с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации. Кроме того, аналогичные переговоры ведутся и с Великобританией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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