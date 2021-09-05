Попова заявила о важности вакцинации для защиты от "бесконечного множества штаммов" коронавируса

Штаммов коронавируса может быть ещё бесконечное множество, и единственный эффективный способ защититься от них — это сделать прививку от инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Их [штаммов] может быть бесконечное множество, главное, чтобы мы были защищены от них. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".