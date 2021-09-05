Попова заявила о важности вакцинации для защиты от "бесконечного множества штаммов" коронавируса
Привитые люди будут защищены от мутаций с очень высокой долей вероятности, подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Штаммов коронавируса может быть ещё бесконечное множество, и единственный эффективный способ защититься от них — это сделать прививку от инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Их [штаммов] может быть бесконечное множество, главное, чтобы мы были защищены от них. А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
А ранее Попова заявила, что восемь регионов находятся в стадии роста заболеваемости ковидом. При этом она отметила, что наиболее интенсивно заболеваемость снижается там, где привито более 60% взрослого населения. Напомним, с начала пандемии в России выявили свыше семи миллионов случаев заражения CoViD-19.
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