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Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида

Глава Роспотребнадзор отметила, что после вакцинации пациент будет защищён с очень высокой долей вероятности.

3 сентября, 06:27

Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида. Видео © LIFE

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ответила на вопрос Лайфа о том, сколько должно пройти времени между прививками от коронавирусной инфекции и от гриппа.

"Если мы сделаем прививку, то будем защищены с очень высокой долей вероятности. Нужен месяц, у нас это прописано в нормативах", — сказала она, говоря об интервале между прививками.

В Роспотребнадзоре планируют привить от гриппа около 60 процентов россиян

В Роспотребнадзоре планируют привить от гриппа около 60 процентов россиян

Ранее стало известно, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Роспотребнадзор отмечает, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости вирусом в стране стабильная. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа добавили два новых штамма. Таким образом, в препарате была полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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