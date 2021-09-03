Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида
Глава Роспотребнадзор отметила, что после вакцинации пациент будет защищён с очень высокой долей вероятности.
Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида. Видео © LIFE
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ответила на вопрос Лайфа о том, сколько должно пройти времени между прививками от коронавирусной инфекции и от гриппа.
"Если мы сделаем прививку, то будем защищены с очень высокой долей вероятности. Нужен месяц, у нас это прописано в нормативах", — сказала она, говоря об интервале между прививками.
Ранее стало известно, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Роспотребнадзор отмечает, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости вирусом в стране стабильная. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа добавили два новых штамма. Таким образом, в препарате была полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А.
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