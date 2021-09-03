Глава Роспотребнадзор отметила, что после вакцинации пациент будет защищён с очень высокой долей вероятности.

Попова рассказала, с каким промежутком нужно делать прививку от гриппа и ковида. Видео © LIFE

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) ответила на вопрос Лайфа о том, сколько должно пройти времени между прививками от коронавирусной инфекции и от гриппа.

"Если мы сделаем прививку, то будем защищены с очень высокой долей вероятности. Нужен месяц, у нас это прописано в нормативах", — сказала она, говоря об интервале между прививками.