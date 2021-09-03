В Роспотребнадзоре планируют привить от гриппа около 60 процентов россиян

Глава ведомства Анна Попова напомнила, что у переболевших ковидом иммунитет ослаблен, и это открывает "ворота для вируса гриппа".

В новом сезоне ожидается более высокая циркуляция вирусов гриппа, поэтому необходимо привить не менее 60% населения и минимум 70% россиян из групп риска. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Группы риска в этом году мы планируем привить, 70% всех людей, которые в эти группы включены. И вот в этом случае санитарные меры и вакцинация... Почти 60% было в прошлом году привито. В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции", — сообщила руководитель ведомства в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Поповой, это важно, поскольку в прошлом году люди мало сталкивались с вирусами гриппа и мало кто обзавёлся иммунитетом.

"Поэтому сегодня эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне. И ещё и поэтому надо привиться", — добавила она.