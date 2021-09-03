В Роспотребнадзоре планируют привить от гриппа около 60 процентов россиян
Глава ведомства Анна Попова напомнила, что у переболевших ковидом иммунитет ослаблен, и это открывает "ворота для вируса гриппа".
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
В новом сезоне ожидается более высокая циркуляция вирусов гриппа, поэтому необходимо привить не менее 60% населения и минимум 70% россиян из групп риска. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Группы риска в этом году мы планируем привить, 70% всех людей, которые в эти группы включены. И вот в этом случае санитарные меры и вакцинация... Почти 60% было в прошлом году привито. В этом году мы должны привить не меньшее количество населения. И тогда мы будем защищены от этой инфекции", — сообщила руководитель ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Поповой, это важно, поскольку в прошлом году люди мало сталкивались с вирусами гриппа и мало кто обзавёлся иммунитетом.
"Поэтому сегодня эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне. И ещё и поэтому надо привиться", — добавила она.
Глава Роспотребнадзора также напомнила, что у людей, которые переболели коронавирусом, иммунная система ослаблена, что открывает "ворота для вируса гриппа". Это ещё один аргумент в пользу того, чтобы вакцинироваться в начале прививочной кампании.
Ранее стало известно, что в России стартовала прививочная кампания против гриппа. Роспотребнадзор отмечает, что по состоянию на 2 сентября ситуация по заболеваемости вирусом в стране стабильная. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что в этом году в вакцину от гриппа добавили два новых штамма. Таким образом, в препарате была полностью заменена штаммовая линейка вирусов гриппа А. Также она назвала необходимый интервал между прививками от ковида и гриппа.
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