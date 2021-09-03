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Попова: Восемь регионов находятся в стадии роста заболеваемости ковидом

Глава Роспотребнадзора отметила, что наиболее интенсивно заболеваемость снижается там, где привито более 60% взрослого населения.

2 сентября, 21:22
<p>Фото © ТАСС / Роман Соколов</p>

Фото © ТАСС / Роман Соколов

В восьми регионах России фиксируется рост заболеваемости ковидом, ещё 47 находятся в стадии снижения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста [заболеваемости коронавирусом]. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

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Назван процент привитых от коронавируса учителей в России

Она выразила надежду, что регионы справятся с ситуацией. Глава Роспотребнадзора отметила, что наиболее интенсивно заболеваемость снижается там, где привито более 60% взрослого населения.

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Ранее Попова отметила, что в России наблюдается снижение заболеваемости ковидом пятую неделю подряд. По её словам, в РФ есть безусловные признаки стабилизации эпидемиологической ситуации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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