Попова: Восемь регионов находятся в стадии роста заболеваемости ковидом

"На сегодняшний день у нас восемь субъектов всего в стадии роста [заболеваемости коронавирусом]. И 47 субъектов в стадии снижения. А 30 остаются на плато, то есть нет пока динамики ни вверх, ни вниз", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".