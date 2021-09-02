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Попова назвала необходимый интервал между прививками от ковида и гриппа

При этом считать нужно с момента, когда была получена вторая доза препарата от коронавируса.

2 сентября, 19:11
<p>Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa</p>

Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa

Месяц необходимо подождать перед вакцинацией от гриппа, если вы полностью привились от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".

Здесь стандартный месяц. Независимо от того, какая раньше. Но если вы прививаетесь от ковида, то нужно пройти полный курс вакцинации и от этого момента считать месяц

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Ранее российские учёные составили атлас 11 штаммов коронавируса. По их словам, даже при снижении уровня антител наш организм защищается от патогенов при помощи специальных клеток-убийц и клеток-помощников.

Попова оценила угрозу распространения "лямбды" и других новых штаммов ковида в РФ

Попова оценила угрозу распространения "лямбды" и других новых штаммов ковида в РФ

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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