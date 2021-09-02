Попова оценила угрозу распространения "лямбды" и других новых штаммов ковида в РФ
Глава Роспотребнадзора заявила, что превалирующей в стране, как и в значительной части стран мира, остаётся "дельта".
Фото © Агентство "Москва"
Угрозы распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, в том числе "лямбды", на территории России пока нет, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "лямбда", и другие штаммы — пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остаётся штамм "дельта", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее российские учёные составили атлас 11 штаммов коронавируса. По их словам, даже при снижении уровня антител наш организм защищается от патогенов при помощи специальных клеток-убийц и клеток-помощников.
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