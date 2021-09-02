Попова оценила угрозу распространения "лямбды" и других новых штаммов ковида в РФ

"Нет. Распространение новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая "лямбда", и другие штаммы — пока в РФ распространения этих штаммов нет. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остаётся штамм "дельта", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия-1".