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Учёный объяснил рост заболеваемости ковидом в Израиле, где привито почти всё население

Он напомнил, что вакцинация не защищает от положительного ПЦР-теста, а в первую очередь пресекает тяжёлое течение болезни.

2 сентября, 16:13
<p>Фото © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo</p>

Фото © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Израиль является страной, где от коронавируса привито почти всё население, но всё же там по-прежнему наблюдается рост заболеваемости ковидом. По словам вирусолога Алексея Аграновского, всё дело в наиболее распространённом и опасном на сегодняшний день штамме "дельта".

"В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых", — объяснил Аграновский в беседе с "Лентой.ру".

В Израиле детей старше 12 лет начнут прививать от ковида прямо в школах

В Израиле детей старше 12 лет начнут прививать от ковида прямо в школах

При этом специалист подчеркнул, что рост заболеваемости не означает отсутствия эффективности вакцинации. Аграновский напомнил, что прививка в первую очередь защищает организм от тяжёлого течения болезни, а не от положительного ПЦР-теста. И, согласно статистике, со своей задачей вакцина преимущественно справляется.

Ранее иммунолог предупредил россиян о новых штаммах гриппа, которые могут прийти с сезонными респираторными заболеваниями. При этом он подчеркнул, что особую опасность они будут представлять вместе с коронавирусом, который пока никуда не делся.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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