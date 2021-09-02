Учёный объяснил рост заболеваемости ковидом в Израиле, где привито почти всё население

Израиль является страной, где от коронавируса привито почти всё население, но всё же там по-прежнему наблюдается рост заболеваемости ковидом. По словам вирусолога Алексея Аграновского, всё дело в наиболее распространённом и опасном на сегодняшний день штамме "дельта".

"В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых", — объяснил Аграновский в беседе с "Лентой.ру".

При этом специалист подчеркнул, что рост заболеваемости не означает отсутствия эффективности вакцинации. Аграновский напомнил, что прививка в первую очередь защищает организм от тяжёлого течения болезни, а не от положительного ПЦР-теста. И, согласно статистике, со своей задачей вакцина преимущественно справляется.