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Иммунолог предупредил россиян о новых штаммах гриппа

Специалист напомнил об опасности инфекции для тех, кто входит в группу риска по ковиду.

2 сентября, 15:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России стартовала прививочная кампания против гриппа, но если раньше период сезонных респираторных заболеваний был обычным делом для россиян, то сейчас к существующим угрозам добавился коронавирус, к которому могут присоединиться и новые штаммы гриппа. Как рассказал доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Продеус, одновременное заражение обеими инфекциями может привести к крайне тяжёлым последствиям.

"Грипп как заболевание никуда не делся. Более того, болеть гриппом в период пандемии ковида не самое весёлое занятие. Сочетание этих двух инфекций может приводить к самым тяжёлым последствиям", — подчеркнул специалист в беседе с kp.ru.

В России дан старт прививочной кампании против гриппа

В России дан старт прививочной кампании против гриппа

По его словам, грипп остаётся достаточно опасным заболеванием для людей, которые находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Кроме того, заболевание представляет особую опасность для детей в возрасте трёх лет, напомнил врач. Среди таких маленьких пациентов смертность от гриппа в 60 раз выше, чем среди взрослых.

"Более того, в этом сезоне мы прогнозируем несколько новых штаммов гриппа, которых давно не было на территории РФ. От этих штаммов у нас иммунитета уже нет, а если не сделаем прививку, то и не будет", — добавил иммунолог.

Ранее врачи рассказали, нужно ли вакцинироваться от гриппа после прививки от ковида. Специалисты разошлись во мнениях, но в одном они едины: вакцинация необходима в любом случае. Причём, как сообщалось, прививка от сезонного гриппа может защитить организм от тяжёлого течения коронавируса, укрепляя иммунитет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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