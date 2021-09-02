Иммунолог предупредил россиян о новых штаммах гриппа

В России стартовала прививочная кампания против гриппа, но если раньше период сезонных респираторных заболеваний был обычным делом для россиян, то сейчас к существующим угрозам добавился коронавирус, к которому могут присоединиться и новые штаммы гриппа. Как рассказал доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Продеус, одновременное заражение обеими инфекциями может привести к крайне тяжёлым последствиям.

"Грипп как заболевание никуда не делся. Более того, болеть гриппом в период пандемии ковида не самое весёлое занятие. Сочетание этих двух инфекций может приводить к самым тяжёлым последствиям", — подчеркнул специалист в беседе с kp.ru.

По его словам, грипп остаётся достаточно опасным заболеванием для людей, которые находятся в группе риска коронавирусной инфекции. Кроме того, заболевание представляет особую опасность для детей в возрасте трёх лет, напомнил врач. Среди таких маленьких пациентов смертность от гриппа в 60 раз выше, чем среди взрослых.