Врач объяснил, как коронавирус влияет на нервную систему

Болеющие и уже переболевшие коронавирусом всё чаще обращаются с жалобами на повреждения центральной и периферической нервной системы. Пациенты отмечают апатию, депрессию, панические атаки, потерю обоняния и вкусовых ощущений, а иногда инсульты и даже инфаркты, рассказал врач-невролог Никита Рожин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Вирус сильно повреждает не только сердечно-сосудистую, но и центральную нервную систему (ЦНС) на фоне ассоциированного воспалительного иммунного ответа и ангиопатии — повреждения сосудистого русла, капиллярной сети, что активирует образование тромбов. Соответственно, идёт нарушение микроциркуляции ЦНС и периферической нервной системы. При ковиде полиморфизм клинической картины очень разнообразный", — отметил он.

Однако Рожин добавил, что эти неврологические последствия обратимы и всё зависит от индивидуальных особенностей человека и его организма. По словам врача, на болезнь особенно реагируют люди с повышенной тревожностью — кто клинически нетяжело болел, но очень боялся. Поэтому невролог советует не накручивать себя лишний раз.