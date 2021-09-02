Посольство РФ указало госсекретарю Франции на международный успех "Спутника V"
Клеман Бон в очередной раз пытался поставить под сомнение целесообразность закупки российской вакцины странами Евросоюза. Но российские дипломаты ответили ему прямо в "Твиттере".
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Посольство России во Франции напомнило госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" используется уже в 70 странах мира. Соответствующее заявление дипмиссия сделала в четверг в своём твиттере, отвечая на пост французского дипломата, который в очередной раз пытался поставить под сомнение целесообразность закупки российской вакцины странами Евросоюза.
À chacun son choix. 70 pays avec la population totale de 4 mds de pers. ont reconnu le @sputnikvaccine et l'utilisent largement.— Russie en France (@AmbRusFrance) September 2, 2021
Utile rappel des faits: à croire @mpKieny, directrice de recherche à l’@Inserm, #SputnikV est «très certainement efficace».▶️▶️https://t.co/w0nLFqz672 https://t.co/utGVyPhFdF pic.twitter.com/XrHSJTq2gU
"Каждому свой выбор. Уже 70 стран с населением в четыре миллиарда человек одобрили российскую вакцину "Спутник V" и широко её используют", — говорится в ответном посте российской дипмиссии.
Посольство также процитировало слова французского эксперта Мари-Поль Кьени о том, что вакцина "Спутник V" является "безусловно, эффективной".
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V", он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Сейчас учёные делают заготовки, с помощью которых можно будет модифицировать "Спутник V" для более эффективной борьбы с новыми мутациями.
Ранее сообщалось, что по итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%. А до этого формирование высокого уровня защиты после прививки российской вакциной подтвердили в Аргентине. В исследовании принимали участие как не болевшие ковидом медицинские работники, так и те, кто перенёс заболевание.
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