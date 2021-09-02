Посольство РФ указало госсекретарю Франции на международный успех "Спутника V"

Посольство России во Франции напомнило госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" используется уже в 70 странах мира. Соответствующее заявление дипмиссия сделала в четверг в своём твиттере, отвечая на пост французского дипломата, который в очередной раз пытался поставить под сомнение целесообразность закупки российской вакцины странами Евросоюза.