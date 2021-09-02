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Посольство РФ указало госсекретарю Франции на международный успех "Спутника V"

Клеман Бон в очередной раз пытался поставить под сомнение целесообразность закупки российской вакцины странами Евросоюза. Но российские дипломаты ответили ему прямо в "Твиттере".

2 сентября, 16:19

Фото © Pexels

Посольство России во Франции напомнило госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону о том, что вакцина от коронавируса "Спутник V" используется уже в 70 странах мира. Соответствующее заявление дипмиссия сделала в четверг в своём твиттере, отвечая на пост французского дипломата, который в очередной раз пытался поставить под сомнение целесообразность закупки российской вакцины странами Евросоюза.

"Каждому свой выбор. Уже 70 стран с населением в четыре миллиарда человек одобрили российскую вакцину "Спутник V" и широко её используют", — говорится в ответном посте российской дипмиссии.

Посольство также процитировало слова французского эксперта Мари-Поль Кьени о том, что вакцина "Спутник V" является "безусловно, эффективной".

В США могут начать производство "Спутника V" для поставок в третьи страны

В США могут начать производство "Спутника V" для поставок в третьи страны

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V", он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Сейчас учёные делают заготовки, с помощью которых можно будет модифицировать "Спутник V" для более эффективной борьбы с новыми мутациями.

Ранее сообщалось, что по итогам вакцинации в Сан-Марино "Спутник V" показал эффективность в 94,8%. А до этого формирование высокого уровня защиты после прививки российской вакциной подтвердили в Аргентине. В исследовании принимали участие как не болевшие ковидом медицинские работники, так и те, кто перенёс заболевание.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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