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В Кремле назвали стремление Украины в НАТО потенциально опасным для России

По словам Пескова, при таком раскладе Москва будет вынуждена принять контрмеры, чтобы провести перебалансировку ситуации и обеспечить безопасность своих границ.

2 сентября, 16:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Желание Украины вступить в НАТО является потенциально опасным для России, поскольку может обернуться приближением военной инфраструктуры блока к границам страны. Об этом в интервью "Известиям" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — сказал представитель Кремля.

При этом, как отметил Песков, в Вашингтоне активно поощряют устремления Киева вступить в НАТО и ЕС. Он предупредил, что такое развитие событий повлечёт необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на сто процентов обеспечить безопасность российских границ.

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Ранее в Кремле выразили сожаление из-за того, что США и Украина дружат не для себя, а против Москвы. Там обратили внимание на то, что тема России находилась высоко в повестке американо-украинских переговоров, однако обсуждалась преимущественно со знаком "минус".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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