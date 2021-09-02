В Кремле назвали стремление Украины в НАТО потенциально опасным для России
По словам Пескова, при таком раскладе Москва будет вынуждена принять контрмеры, чтобы провести перебалансировку ситуации и обеспечить безопасность своих границ.
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Желание Украины вступить в НАТО является потенциально опасным для России, поскольку может обернуться приближением военной инфраструктуры блока к границам страны. Об этом в интервью "Известиям" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — сказал представитель Кремля.
При этом, как отметил Песков, в Вашингтоне активно поощряют устремления Киева вступить в НАТО и ЕС. Он предупредил, что такое развитие событий повлечёт необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на сто процентов обеспечить безопасность российских границ.
Ранее в Кремле выразили сожаление из-за того, что США и Украина дружат не для себя, а против Москвы. Там обратили внимание на то, что тема России находилась высоко в повестке американо-украинских переговоров, однако обсуждалась преимущественно со знаком "минус".
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