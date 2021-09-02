В Кремле назвали стремление Украины в НАТО потенциально опасным для России

Желание Украины вступить в НАТО является потенциально опасным для России, поскольку может обернуться приближением военной инфраструктуры блока к границам страны. Об этом в интервью "Известиям" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — сказал представитель Кремля.

При этом, как отметил Песков, в Вашингтоне активно поощряют устремления Киева вступить в НАТО и ЕС. Он предупредил, что такое развитие событий повлечёт необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на сто процентов обеспечить безопасность российских границ.