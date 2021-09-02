В Кремле опровергли заявления Киева о подготовке встречи Путина и Зеленского

Российская сторона не отвергает возможности общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, но пока какая-либо подготовка к встрече лидеров двух стран не проводится. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определённые цели. В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский всё время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", - заявил в интервью "Известиям" представитель Кремля.