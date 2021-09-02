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В Кремле опровергли заявления Киева о подготовке встречи Путина и Зеленского

Российская сторона не против пообщаться, но до согласования повестки ещё очень далеко. По словам Дмитрия Пескова, в этому году встреча двух лидеров, скорее всего, уже не состоится.

2 сентября, 11:20

Фото © ТАСС / Паулин Евгений / АР / Evan Vucci

Российская сторона не отвергает возможности общения с президентом Украины Владимиром Зеленским, но пока какая-либо подготовка к встрече лидеров двух стран не проводится. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Любое общение на высшем уровне должно быть хорошо подготовлено и должно преследовать определённые цели. В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с кругом вопросов, которые могли бы обсуждать. Господин Зеленский всё время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым", - заявил в интервью "Известиям" представитель Кремля.

Песков добавил, что стороны пока ещё "далеки от того, чтобы согласовать повестку дня", и выразил сомнение, что встреча Путина и Зеленского состоится в этом году.

В Киеве заявили о подготовке "на высоком уровне" встречи Путина и Зеленского

В Киеве заявили о подготовке "на высоком уровне" встречи Путина и Зеленского

Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов. А ранее вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил журналистам, что подготовительные процессы встречи Путина и Зеленского проходят "на высоком уровне".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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