Вашингтон выделил Киеву свыше $45 млн в качестве гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет Киеву более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

"Соединённые Штаты предоставляют более 45 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи народу Украины", — приводятся в документе слова госсекретаря.

Такая помощь со стороны Соединённых Штатов позволит оказать поддержку примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев. Согласно распоряжению, эти средства планируется потратить на покупку еды, жилья, необходимых медикаментов, а также питьевой воды для граждан страны.