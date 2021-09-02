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Вашингтон выделил Киеву свыше $45 млн в качестве гуманитарной помощи

Украина должна направить деньги на поддержку примерно 3,4 миллиона нуждающихся граждан.

2 сентября, 15:41
<p>Фото © Pexels </p>

Фото © Pexels

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет Киеву более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

"Соединённые Штаты предоставляют более 45 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи народу Украины", — приводятся в документе слова госсекретаря.

Такая помощь со стороны Соединённых Штатов позволит оказать поддержку примерно 3,4 миллиона нуждающихся украинцев. Согласно распоряжению, эти средства планируется потратить на покупку еды, жилья, необходимых медикаментов, а также питьевой воды для граждан страны.

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Ранее Лайф сообщал, что США решили дополнительно выделить Украине 463 миллиона долларов. Предполагается, что эти деньги будут потрачены на программы, ориентированные на демократию, судебную реформу, укрепление прав человека.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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