Абрамченко: Причиной более 66% лесных пожаров является антропогенный фактор
"Единая Россия" поблагодарила правительство за поддержку инициатив партии в области сохранения лесов.
Абрамченко: Причиной более 66% лесных пожаров является антропогенный фактор. Видео © LIFE
Антропогенный фактор является причиной более 66% лесных пожаров в регионах России, в том числе в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Об этом на совещании по реализации поручений президента, связанных с повышением эффективности работы по сохранению лесов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она отметила, что в последние годы лесные пожары в России возникают круглогодично, без перерыва на зиму. К примеру, уже в январе 2021 года первые очаги были выявлены сразу в двух регионах страны.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнём, увеличилась больше чем на 20%", — сообщила вице-премьер.
В совещании также принял участие врио заместителя секретаря Генерального совета "Единой России" Дмитрий Кобылкин. Он поблагодарил правительство за поддержку инициатив партии власти в области сохранения лесов и отметил, что в последние годы ведётся системная работа по пересмотру системы охраны природных ресурсов.
"Масштабы возгораний, безусловно, могли бы быть и больше, если бы не та система, которая была выстроена в рамках нацпроекта "Экология". В субъекты Российской Федерации было поставлено свыше 20 тысяч единиц лесопожарной техники", — сказал он.
Рецепт успеха, по мнению Абрамченко, заключается в оперативном доведении финансирования до структур, которые занимаются тушением природных пожаров. В этой связи она напомнила, что президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", поручил правительству дополнительно выделить регионам субвенции из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров в размере 24 млрд рублей. Свою роль играет и фактор первых суток — чем быстрее приступить к ликвидации возгорания, тем больше шансов на успех.
Ранее в МЧС заявили о практически полной ликвидации лесных пожаров в Якутии, этому помог также первый снег, выпавший в регионе. Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии этим летом, превысила семь миллионов гектаров. С 1 июля жителям республики было запрещено посещать леса, введён режим ЧС регионального характера, кроме того, в Якутии и Иркутской области с 13 августа введён межрегиональный режим ЧС.