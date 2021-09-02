"Единая Россия" поблагодарила правительство за поддержку инициатив партии в области сохранения лесов.

Абрамченко: Причиной более 66% лесных пожаров является антропогенный фактор. Видео © LIFE

Антропогенный фактор является причиной более 66% лесных пожаров в регионах России, в том числе в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Об этом на совещании по реализации поручений президента, связанных с повышением эффективности работы по сохранению лесов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что в последние годы лесные пожары в России возникают круглогодично, без перерыва на зиму. К примеру, уже в январе 2021 года первые очаги были выявлены сразу в двух регионах страны.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнём, увеличилась больше чем на 20%", — сообщила вице-премьер.

В совещании также принял участие врио заместителя секретаря Генерального совета "Единой России" Дмитрий Кобылкин. Он поблагодарил правительство за поддержку инициатив партии власти в области сохранения лесов и отметил, что в последние годы ведётся системная работа по пересмотру системы охраны природных ресурсов.

"Масштабы возгораний, безусловно, могли бы быть и больше, если бы не та система, которая была выстроена в рамках нацпроекта "Экология". В субъекты Российской Федерации было поставлено свыше 20 тысяч единиц лесопожарной техники", — сказал он.