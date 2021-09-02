Названа главная опасность для России от вступления Украины в НАТО

Украину могут использовать, даже не включая её в состав военно-политического блока НАТО, так, как это происходит со многими другими государствами, но вступление в альянс несёт ещё большую опасность. О возможных последствиях принятия Киева в блок рассказал Лайфу член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Главная опасность для России состоит в том, что Украина потеряет свой нейтральный статус. Даже если она не входит в НАТО, она теряет статус, она уже может размещать на своей территории чужие военные объекты, не входя формально в состав военно-политического блока НАТО. Просто включение Украины в НАТО — это фактически почти открытое объявление войны России", — сказал он.

Политолог отметил при этом, что пока предпосылок для включения Украины в НАТО нет. В данный момент этот вопрос по существу не рассматривается, потому что далеко не все члены Североатлантического альянса согласны с тем, чтобы Незалежная стала полноправным членом блока. Но это возможно в неопределённом будущем.