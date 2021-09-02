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Названа главная опасность для России от вступления Украины в НАТО

Политолог полагает, что это можно будет считать фактически почти открытым объявлением войны.

2 сентября, 15:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украину могут использовать, даже не включая её в состав военно-политического блока НАТО, так, как это происходит со многими другими государствами, но вступление в альянс несёт ещё большую опасность. О возможных последствиях принятия Киева в блок рассказал Лайфу член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Главная опасность для России состоит в том, что Украина потеряет свой нейтральный статус. Даже если она не входит в НАТО, она теряет статус, она уже может размещать на своей территории чужие военные объекты, не входя формально в состав военно-политического блока НАТО. Просто включение Украины в НАТО — это фактически почти открытое объявление войны России", — сказал он.

Политолог отметил при этом, что пока предпосылок для включения Украины в НАТО нет. В данный момент этот вопрос по существу не рассматривается, потому что далеко не все члены Североатлантического альянса согласны с тем, чтобы Незалежная стала полноправным членом блока. Но это возможно в неопределённом будущем.

Зеленский заявил о новом этапе сотрудничества Украины с США

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Ранее в НАТО не исключили вступления Украины в альянс, несмотря на войну в Донбассе. Глава представительства альянса считает, что со стороны союза принято уже много конкретных шагов солидарности и поддержки.

В Белом доме напомнили об условиях принятия Украины в НАТО

В Белом доме напомнили об условиях принятия Украины в НАТО

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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