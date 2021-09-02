"Яндекс" примет участие в пилотном проекте чартерного поезда для мигрантов

"Яндекс" намерен принять участие в пилотном проекте по запуску чартерных поездов для мигрантов между Россией и Узбекистаном. Об этом РБК рассказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин, информацию подтвердила пресс-служба "Яндекса".

"Вся индустрия электронной коммерции заинтересована в привлечении работников — для складов, доставки, работы в дарксторах. Мы тут не исключение и выступаем за смягчение режима пересечения границ с учётом соблюдения всех норм безопасности", — отметили в "Яндексе".

Подразделение "Яндекса", которое "строит логистические склады", подало заявку на ввоз мигрантов из-за рубежа наравне с десятками других российских компаний. По словам Стасишина, в дальнейшем иностранцев при необходимости в России будут обучать, делать им прививки за счёт работодателей и выдавать патенты. Целью проекта является закрытие дефицита мигрантов, который наблюдается на территории страны. Он заявил о важности того, что работодатель получит готового моментально выйти на работу профессионального работника той или иной строительной профессии.