"Яндекс" примет участие в пилотном проекте чартерного поезда для мигрантов
Их планируется централизованно ввозить для закрытия дефицита в стране.
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"Яндекс" намерен принять участие в пилотном проекте по запуску чартерных поездов для мигрантов между Россией и Узбекистаном. Об этом РБК рассказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин, информацию подтвердила пресс-служба "Яндекса".
"Вся индустрия электронной коммерции заинтересована в привлечении работников — для складов, доставки, работы в дарксторах. Мы тут не исключение и выступаем за смягчение режима пересечения границ с учётом соблюдения всех норм безопасности", — отметили в "Яндексе".
Подразделение "Яндекса", которое "строит логистические склады", подало заявку на ввоз мигрантов из-за рубежа наравне с десятками других российских компаний. По словам Стасишина, в дальнейшем иностранцев при необходимости в России будут обучать, делать им прививки за счёт работодателей и выдавать патенты. Целью проекта является закрытие дефицита мигрантов, который наблюдается на территории страны. Он заявил о важности того, что работодатель получит готового моментально выйти на работу профессионального работника той или иной строительной профессии.
Ранее стало известно, что за последние полгода в России заметно выросли зарплаты разнорабочих из-за нехватки мигрантов.
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