Мутко рассказал, когда стабилизируются цены на рынке жилья в России

Цены на рынке недвижимости могут стабилизироваться уже к концу 2021 года на фоне того, что льготная ипотечная программа в России была скорректирована под 6,5% годовых и были внесены изменения в программу "Семейная ипотека". Об этом заявил генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО "Дом.рф" Виталий Мутко.

"Мы ожидаем, что спрос скоро вернётся в нормальное русло. В свою очередь, объём выдачи ипотеки, по нашим оценкам, в текущем году будет приблизительно на том же уровне, что и в 2020-м. То есть может быть выдано 1,7–1,8 миллиона кредитов на общую сумму 4,9–5 триллионов рублей", — сказал он в интервью RT на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что объём вывода жилья на рынок заметно растёт. Так, по итогу 2021 года будет введено в эксплуатацию 84–85 миллионов квадратных метров жилья. К тому же сейчас некоторые застройщики, например в Москве и Санкт-Петербурге, начинают применять дисконтные программы. Согласно прогнозу, который озвучил Мутко, ожидается, что спрос и предложение на рынке жилья сбалансируются, цены стабилизируются к концу года и выйдут на уровень инфляции.