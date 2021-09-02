В "Роскосмосе" назвали сроки развёртывания новой орбитальной станции

Через пять-шесть лет планируется начать развёртывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время марафона "Новое знание".

Мы планируем начало развёртывания этой станции где-то через пять-шесть лет Дмитрий Рогозин

По словам главы "Роскосмоса", для новой орбитальной станции будет задействован новый модуль — Научно-энергетический модуль (НЭМ). У станции будет открытая архитектура, а модули смогут заменять друг друга по необходимости.