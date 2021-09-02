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В "Роскосмосе" назвали сроки развёртывания новой орбитальной станции

По его словам, у станции будет открытая архитектура, а модули смогут заменять друг друга по необходимости.

2 сентября, 14:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Через пять-шесть лет планируется начать развёртывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время марафона "Новое знание".

Мы планируем начало развёртывания этой станции где-то через пять-шесть лет

Дмитрий Рогозин

По словам главы "Роскосмоса", для новой орбитальной станции будет задействован новый модуль — Научно-энергетический модуль (НЭМ). У станции будет открытая архитектура, а модули смогут заменять друг друга по необходимости.

Рогозин предложил построить рядом с Восточным город российской космонавтики

Рогозин предложил построить рядом с Восточным город российской космонавтики

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция будет прообразом модулей, которые в будущем страна отправит к другим планетам.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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