В "Роскосмосе" назвали сроки развёртывания новой орбитальной станции
По его словам, у станции будет открытая архитектура, а модули смогут заменять друг друга по необходимости.
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Через пять-шесть лет планируется начать развёртывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время марафона "Новое знание".
Мы планируем начало развёртывания этой станции где-то через пять-шесть лет
Дмитрий Рогозин
По словам главы "Роскосмоса", для новой орбитальной станции будет задействован новый модуль — Научно-энергетический модуль (НЭМ). У станции будет открытая архитектура, а модули смогут заменять друг друга по необходимости.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Российская орбитальная служебная станция будет прообразом модулей, которые в будущем страна отправит к другим планетам.
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