Мосгорсуд отменил приговор двум следователям СКР, арестованным за взятку в 5 млн

Мосгорсуд отменил приговор бывшим следователям центрального аппарата Следственного комитета России, обвинённым в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается в сообщении, Сергей Дубинский и Андрей Тринёв были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере в марте этого года. Суд назначил им шесть и восемь лет тюрьмы соответственно, лишив званий и запретив им в будущем работать в органах.

"2 сентября Мосгорсуд отменил приговор районного суда от 15 марта 2021 года в связи с процессуальными нарушениями и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на время пересмотра дела Дубинский отправлен под домашний арест, второй фигурант дела останется в следственном изоляторе.