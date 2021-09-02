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Мосгорсуд отменил приговор двум следователям СКР, арестованным за взятку в 5 млн

Сергей Дубинский и Андрей Тринёв были признаны виновными в марте этого года, им дали от шести до восьми лет тюрьмы.

2 сентября, 14:09
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Мосгорсуд отменил приговор бывшим следователям центрального аппарата Следственного комитета России, обвинённым в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается в сообщении, Сергей Дубинский и Андрей Тринёв были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере в марте этого года. Суд назначил им шесть и восемь лет тюрьмы соответственно, лишив званий и запретив им в будущем работать в органах.

В Москве задержали двоих следователей СК при получении взятки в 5 млн рублей

В Москве задержали двоих следователей СК при получении взятки в 5 млн рублей

"2 сентября Мосгорсуд отменил приговор районного суда от 15 марта 2021 года в связи с процессуальными нарушениями и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на время пересмотра дела Дубинский отправлен под домашний арест, второй фигурант дела останется в следственном изоляторе.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге по подозрению в получении крупной взятки задержали высокопоставленного таможенника. По данным следствия, он получил более одного млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление 20 автомобилей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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