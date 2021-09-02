Вратарей осталось четверо: Песьяков покинул расположение сборной России по футболу
Накануне голкипер, вызванный Валерием Карпиным на сборы национальной команды, не попал в заявку на отборочный матч ЧМ-2022 против Хорватии.
Фото © РФС
Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков покинул расположение сборной России по футболу. Тренерский штаб национальной команды принял решение вернуть футболиста в клуб, сообщается на сайте РФС.
"На первом этапе подготовительного сбора для выбора "первого номера" на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора", — заявил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
Песьяков был вызван наставником нашей команды Валерием Карпиным на сбор, но во вчерашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии (0:0) в заявку не попал. С его отъездом в сборной остались четверо вратарей — Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Андрей Лунёв ("Байер").
4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра. 7 сентября подопечные Карпина на московском стадионе "Открытие-арена" примут Мальту.
После четырёх туров отборочную группу H возглавляет сборная Хорватии, набравшая семь очков. Россияне уступают ей лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
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