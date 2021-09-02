Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков покинул расположение сборной России по футболу. Тренерский штаб национальной команды принял решение вернуть футболиста в клуб, сообщается на сайте РФС.

"На первом этапе подготовительного сбора для выбора "первого номера" на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора", — заявил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Песьяков был вызван наставником нашей команды Валерием Карпиным на сбор, но во вчерашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Хорватии (0:0) в заявку не попал. С его отъездом в сборной остались четверо вратарей — Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Андрей Лунёв ("Байер").

4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра. 7 сентября подопечные Карпина на московском стадионе "Открытие-арена" примут Мальту.