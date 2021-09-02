Хабиб в ходе марафона "Новое знание" рассказал, кому бы хотел пожать руку в юности

Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов во время марафона "Новое знание" рассказал, кому бы из звёзд мирового спорта хотел бы пожать руку в юности.

"Можно посмотреть, кто в это время был большой звездой. Это был Роналдо (бразильский футболист. — Прим. Лайфа). Когда начал заниматься борьбой, это были Фёдор Емельяненко и Мухаммед Али", — признался Нурмагомедов.