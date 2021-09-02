Хабиб в ходе марафона "Новое знание" рассказал, кому бы хотел пожать руку в юности
Боец также рассказал, в какой вид спорта стоит отдавать ребёнка.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов во время марафона "Новое знание" рассказал, кому бы из звёзд мирового спорта хотел бы пожать руку в юности.
"Можно посмотреть, кто в это время был большой звездой. Это был Роналдо (бразильский футболист. — Прим. Лайфа). Когда начал заниматься борьбой, это были Фёдор Емельяненко и Мухаммед Али", — признался Нурмагомедов.
Кроме того, он рассказал, что ребёнка для начала лучше всего отдать заниматься гимнастикой. Для того чтобы "он набрал каркас" до единоборств. При этом делать это лучше в четыре-пять лет.
Напомним, всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.
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