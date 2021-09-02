НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хабиб в ходе марафона "Новое знание" рассказал, кому бы хотел пожать руку в юности

Боец также рассказал, в какой вид спорта стоит отдавать ребёнка.

2 сентября, 13:22

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов во время марафона "Новое знание" рассказал, кому бы из звёзд мирового спорта хотел бы пожать руку в юности.

"Можно посмотреть, кто в это время был большой звездой. Это был Роналдо (бразильский футболист. Прим. Лайфа). Когда начал заниматься борьбой, это были Фёдор Емельяненко и Мухаммед Али", — признался Нурмагомедов.

"Абсолютно другой уровень": Хабиб назвал бойца, который лучше его

"Абсолютно другой уровень": Хабиб назвал бойца, который лучше его

Кроме того, он рассказал, что ребёнка для начала лучше всего отдать заниматься гимнастикой. Для того чтобы "он набрал каркас" до единоборств. При этом делать это лучше в четыре-пять лет.

Напомним, всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Самые ненужные люди": Как Хабиб и "Ак Барс" вышли на тропу войны с сексуальными девушками

30 августа, 21:40

Впервые без золота: Сборная России выиграла восемь медалей в девятый день Паралимпиады в Токио

сегодня в 13:14

Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение

сегодня в 13:49

В Карском море нашли атомный реактор советской подлодки К-19

сегодня в 13:42
Life

Президент Польши утвердил введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

сегодня в 13:40

Новости партнеров

Layer 1