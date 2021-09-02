СМИ: Полузащитник ЦСКА Марадишвили переходит в "Локомотив"
Ранее в этом же направлении проследовал экс-армеец Наир Тикнизян.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили в ближайшее время станет игроком "Локомотива". Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.
По его данным, "железнодорожники" выразили готовность увеличить зарплату молодого полузащитника почти в четыре раза, а сумма перехода составит от пяти до семи миллионов евро. На трансфере настоял отец футболиста, который занимается карьерой полузащитника.
В этом сезоне Марадишвили принял участие в трёх матчах и забил один гол в РПЛ.
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