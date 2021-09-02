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Сноуден рассказал на марафоне "Новое знание", кто поможет ему выучить русский язык

Он предполагает, что всё равно не сможет так же хорошо говорить на русском, как его дети.

2 сентября, 13:55

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший бессрочный вид на жительство в России, рассказал об изучении русского языка в ходе марафона "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей стране.

"Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня, как мои дети. Так что моему сыну придётся учить меня русскому", — сказал он, отвечая на вопрос, насколько хорошо он знает русский язык.

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Напомним, всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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