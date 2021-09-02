Сноуден рассказал на марафоне "Новое знание", кто поможет ему выучить русский язык

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший бессрочный вид на жительство в России, рассказал об изучении русского языка в ходе марафона "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей стране.

"Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня, как мои дети. Так что моему сыну придётся учить меня русскому", — сказал он, отвечая на вопрос, насколько хорошо он знает русский язык.