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Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение

В ведомстве подчеркнули, что игнорирование предписания является нарушением российского законодательства и влечёт административную ответственность.

2 сентября, 13:49
<p>Фото © ТАСС / Флегонтова Татьяна</p>

Фото © ТАСС / Флегонтова Татьяна

Роскомнадзор обратился к компаниям Apple и Google, потребовав от них удалить из онлайн-магазинов приложение "Навальный", которое напрямую связано с ФБК*.

В ведомстве пояснили, что запрос направлен на основании требования Генпрокуратуры РФ. Там также напомнили, что дальнейшее распространение приложения может быть рассмотрено как попытка вмешательства в предстоящие в России выборы.

"Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечёт административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в РФ выборы", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, что впервые о требовании Генпрокуратуры РФ по поводу приложения "Навальный" стало известно 20 августа. Однако тогда не уточнялось, кому именно был направлен запрос.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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