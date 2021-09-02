Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК приложение

Роскомнадзор обратился к компаниям Apple и Google, потребовав от них удалить из онлайн-магазинов приложение "Навальный", которое напрямую связано с ФБК*.

В ведомстве пояснили, что запрос направлен на основании требования Генпрокуратуры РФ. Там также напомнили, что дальнейшее распространение приложения может быть рассмотрено как попытка вмешательства в предстоящие в России выборы.

"Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечёт административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в РФ выборы", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, что впервые о требовании Генпрокуратуры РФ по поводу приложения "Навальный" стало известно 20 августа. Однако тогда не уточнялось, кому именно был направлен запрос.