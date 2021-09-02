Исламовед оценил шансы афганских повстанцев отстоять Панджшер в боях с талибами

Ахмад Масуд — младший решил в Панджшерской долине сформировать сопротивление. Часть военнослужащих армии Афганистана поспешила сбежать из страны на север (где находится Таджикистан) в расчёте на то, что их там примут. Но в Таджикистане не особо горели желанием принимать беженцев. Естественно, военные бежали в том числе и с оружием. Поскольку Ахмад Масуд — младший заявил о том, что он будет сопротивляться, часть военных стали к нему примыкать. Они со своим оружием добирались. Таким образом, у них есть определённый запас техники боевой и вооружений. Это не какие-то танки, у них всё-таки скромнее оружие, что они на себе могли унести