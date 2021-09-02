Исламовед оценил шансы афганских повстанцев отстоять Панджшер в боях с талибами
По словам собеседника Лайфа, ополченцам сейчас удаётся успешно сражаться с боевиками, поскольку у них есть определённый запас боевой техники и вооружений.
Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi
Ситуация с "Талибаном"* и силами сопротивления в афганском Панджшере может стать полностью аналогичной событиям конца 90-х годов, когда 20% территории находилось не под контролем боевиков радикального движения. Таким мнением с Лайфом поделился эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов.
Власть "Талибана" укрепилась за счёт взятия столицы Афганистана — Кабула. Однако, как отметил эксперт, законным главой страны объявил себя вице-президент Амрулла Салех, поскольку экс-президент Ашраф Гани бежал за границу. А вторым лицом сопротивления является Ахмад Масуд — младший, чей отец создал "Северный альянс" во второй половине 90-х годов и боролся с талибами.
Ахмад Масуд — младший решил в Панджшерской долине сформировать сопротивление. Часть военнослужащих армии Афганистана поспешила сбежать из страны на север (где находится Таджикистан) в расчёте на то, что их там примут. Но в Таджикистане не особо горели желанием принимать беженцев. Естественно, военные бежали в том числе и с оружием. Поскольку Ахмад Масуд — младший заявил о том, что он будет сопротивляться, часть военных стали к нему примыкать. Они со своим оружием добирались. Таким образом, у них есть определённый запас техники боевой и вооружений. Это не какие-то танки, у них всё-таки скромнее оружие, что они на себе могли унести
Раис Сулейманов
По словам собеседника Лайфа, талибам в недавнем бою не удалось победить повстанцев, поскольку небольшой отряд радикалов сразился с людьми, которые хорошо знают местность. Размещение сил в разных городах снизило возможность быстрой мобилизации крупных боевых групп. Сулейманов объяснил, что силы талибов тоже не безграничны — они заняли много городов и разместили там часть боевиков. Таким образом, силы "Талибана" распыляются, заключил он.
Напомним, что после объявления о захвате власти в Афганистане талибами Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Сообщалось, что ранее радикалы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате талибы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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