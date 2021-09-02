В Карском море нашли атомный реактор советской подлодки К-19

В Карском море на месте захоронения радиоактивных отходов обнаружен контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19, сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда "Центроспас" Евгений Линейцев.

"Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Абросимова. В рамках работ была проведена гидролокационная съёмка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала", — написано в телеграм-канале "Центроспаса".

В экспедиции, которая сейчас находится в акватории Северного Ледовитого океана, участвуют представители не только спецподразделений МЧС "Центроспас" и "Лидер", но и учёные из Института океанологии РАН.

Напомним, что в четырёх заливах Карского моря в разные годы захоронены различные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле. В их числе также части атомного ледокола "Ленин", атомная подлодка К-27 и ещё порядка 1,2 тысячи опасных радиоактивных фрагментов. В МЧС по поручению правительства ведётся их реестр, насчитывающий свыше 24 тысяч наименований.