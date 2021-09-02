Президент Польши утвердил введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

Чрезвычайное положение будет действовать 30 дней на участке польско-белорусской границы и в ближайших населённых пунктах Подляского (115 пунктов) и Люблинского воеводств (68). На этих территориях будет запрещено проведение массовых мероприятий, полиция усилит режим дежурства и контроль документов.

Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. В свою очередь Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.