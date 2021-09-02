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Президент Польши утвердил введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

Специальный режим установят на срок 30 дней на части Подляского и Люблинского воеводств.

2 сентября, 13:40
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/european_parliament/16577205417" target="_blank" rel="noopener noreferrer">European Parliament</a></p>

Фото © Flickr / European Parliament

Президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией и подписал соответствующее распоряжение. Об этом рассказал пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Чрезвычайное положение будет действовать 30 дней на участке польско-белорусской границы и в ближайших населённых пунктах Подляского (115 пунктов) и Люблинского воеводств (68). На этих территориях будет запрещено проведение массовых мероприятий, полиция усилит режим дежурства и контроль документов.

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Напомним, в последнее время участились обвинения со стороны Литвы, Латвии и Польши в пересечении границы мигрантами с территории Белоруссии. В свою очередь Минск утверждает обратное, уточняя, что насильственное выдворение беженцев из стран Прибалтики сопровождается нанесением телесных повреждений. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в подвозе беженцев к границе. А президент республики Александр Лукашенко заявил, что Варшава виновна в создании конфликта на белорусской границе. По его словам, польские пограничники отловили около 50 человек и под угрозой оружия выдавили их в соседнюю республику.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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