Сноуден на марафоне "Новое знание" рассказал, как Apple командует смартфонами
Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиваться большей безопасности, создавать индустрию, которая будет нацелена на защиту пользователя.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В рамках марафона "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден порассуждал на тему приватности в сфере технологий. В качестве примера он привёл компанию Apple.
"Раньше компании сканировали данные на наличие незаконного контента где-то у себя на серверах, сейчас Apple занимается тем, что мы ранее не видели, — сейчас они хотят искать этот контент у вас на телефонах ещё до того, как это окажется на их серверах. Сейчас они командуют вашим устройством", — отметил Сноуден.
Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиваться большей безопасности, создавать индустрию, которая будет нацелена на защиту пользователя, так как смартфон сейчас — это "продолжение тела человека".
Напомним, всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступит более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Выступления можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.
Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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