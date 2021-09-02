Сноуден на марафоне "Новое знание" рассказал, как Apple командует смартфонами

В рамках марафона "Новое знание", который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден порассуждал на тему приватности в сфере технологий. В качестве примера он привёл компанию Apple.

"Раньше компании сканировали данные на наличие незаконного контента где-то у себя на серверах, сейчас Apple занимается тем, что мы ранее не видели, — сейчас они хотят искать этот контент у вас на телефонах ещё до того, как это окажется на их серверах. Сейчас они командуют вашим устройством", — отметил Сноуден.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиваться большей безопасности, создавать индустрию, которая будет нацелена на защиту пользователя, так как смартфон сейчас — это "продолжение тела человека".