Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

Как сообщают местные СМИ, тело 32-летнего Олега С. с ножевым ранением обнаружили в посёлке Винтай, где он скрывался с конца августа после того, как был заподозрен в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Преступление раскрылось благодаря бдительному знакомому: он увидел в телефоне Олега непристойное видео и обратился в полицию.

Правоохранители начали проверку и выяснили, что мужчина может быть причастен к ещё одному похожему преступлению. К слову, обе пострадавшие были хорошо знакомы с подозреваемым, так как он близко общался с их родителями.

Когда полицейские поехали на задержание по месту жительства мужчины в посёлок Прибрежный, тот успел скрыться. А когда его нашли, он был уже мёртвым. По подозрению в расправе над педофилом задержан папа одной из пострадавших девочек. Другие подробности выясняются.