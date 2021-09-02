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Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

Знакомый увидел в телефоне предполагаемого извращенца непристойное видео и обратился в полицию. Тот пустился в бега, но месть родителей, похоже, настигла его быстрее правосудия.

2 сентября, 14:16
<p>Предполагаемый педофил Олег С.</p><p>Фото © Соцсети</p>

Предполагаемый педофил Олег С.

Фото © Соцсети

Как сообщают местные СМИ, тело 32-летнего Олега С. с ножевым ранением обнаружили в посёлке Винтай, где он скрывался с конца августа после того, как был заподозрен в сексуальном насилии над девятилетней девочкой. Преступление раскрылось благодаря бдительному знакомому: он увидел в телефоне Олега непристойное видео и обратился в полицию.

Правоохранители начали проверку и выяснили, что мужчина может быть причастен к ещё одному похожему преступлению. К слову, обе пострадавшие были хорошо знакомы с подозреваемым, так как он близко общался с их родителями.

Когда полицейские поехали на задержание по месту жительства мужчины в посёлок Прибрежный, тот успел скрыться. А когда его нашли, он был уже мёртвым. По подозрению в расправе над педофилом задержан папа одной из пострадавших девочек. Другие подробности выясняются.

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Ранее Лайф сообщал ещё об одном убийстве, совершённом из мести, но житель Кузбасса пошёл ещё дальше: заподозрив жену в измене, он убил её и двоих общих детей. Тревогу подняли в школе, где учился девятилетний мальчик. Он не пришёл на линейку 1 сентября, а до родителей учителям дозвониться не удавалось.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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