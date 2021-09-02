Фетисов отреагировал на слова Лаврова о "краже" российских спортсменов американцами
Политик подчеркнул, что допинг есть везде, в том числе и в США, и чтобы кого-то "выкрасть и увезти", нужны серьёзные основания.
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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал Лайфу заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что США могут попытаться выкрасть тех российских спортсменов, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений.
"Это всё связано пресловутым законом Родченкова. Существуют правила — определённая конвенция ЮНЕСКО, которую ратифицировали все страны, включая США. Там расписаны все шаги по борьбе с допингом и по наказанию, и возможности арбитража, и возможности вернуться в спорт после первой дисквалификации. Есть ещё кодекс ВАДА, там тоже прописаны все правила. Не знаю, как сейчас можно выдернуть (спортсмена. — Прим. Лайфа) и увезти куда-то, но думаю, что это возмутит всех", — заявил Фетисов.
Фетисов подчеркнул, что допинг есть везде, в том числе и в США, но, чтобы кого-то "выкрасть и увезти, нужны серьёзные основания". Но и Россия является страной, которая находится под особым контролем — есть правила игры, нельзя оказывать давление, отметил он. По словам собеседника Лайфа, если подобный закон примет каждая страна, то спорт "можно закрывать".
Ранее Сергей Лавров предупредил, что США могут попытаться выкрасть российских спортсменов. По словам министра, американцы незаконно вывозят на свою территорию тех, кого они в чём-то подозревают.
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