Фетисов отреагировал на слова Лаврова о "краже" российских спортсменов американцами

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал Лайфу заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что США могут попытаться выкрасть тех российских спортсменов, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений.

"Это всё связано пресловутым законом Родченкова. Существуют правила — определённая конвенция ЮНЕСКО, которую ратифицировали все страны, включая США. Там расписаны все шаги по борьбе с допингом и по наказанию, и возможности арбитража, и возможности вернуться в спорт после первой дисквалификации. Есть ещё кодекс ВАДА, там тоже прописаны все правила. Не знаю, как сейчас можно выдернуть (спортсмена. — Прим. Лайфа) и увезти куда-то, но думаю, что это возмутит всех", — заявил Фетисов.

Фетисов подчеркнул, что допинг есть везде, в том числе и в США, но, чтобы кого-то "выкрасть и увезти, нужны серьёзные основания". Но и Россия является страной, которая находится под особым контролем — есть правила игры, нельзя оказывать давление, отметил он. По словам собеседника Лайфа, если подобный закон примет каждая страна, то спорт "можно закрывать".