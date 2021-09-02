Лже-сотрудники ФСБ развели гражданина Германии в Москве на 10 тысяч евро

В Москве мошенники обокрали 70-летнего гражданина Германии Лутца Аппеля на десять тысяч евро (около 867 тысяч рублей), представившись сотрудниками ФСБ. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Злоумышленники написали Аппелю сообщение в мессенджере WhatsApp на немецком языке, пытаясь уточнить, в каких банках мужчина разместил свои деньги. Он объяснил, что на российских счетах у него нет финансов, только в Германии.

Далее вступил в игру некий "сотрудник ФСБ" Дмитрий Василенко. Он позвонил Аппелю и сообщил, что на его счетах замечена подозрительная активность и надо кое-что в приложении банка сделать, чтобы защитить деньги. Проблема якобы заключалась в том, что какие-то мошенники поменяли местами кнопки "подтвердить" / "отклонить". Поэтому "в ФСБ" настоятельно попросили установить приложение AnyDesk, которое позволяет удалённо подключиться к телефону.

От Аппеля требовалось нажимать на "подтвердить" в ответ на запросы о выводе денежных средств. Поначалу он попробовал перевести две тысячи евро, но они не пропали. Тогда немец продолжил следовать инструкции и совершил ещё восемь таких операций за два дня. Таким образом мужчина потерял около десяти тысяч евро, а осознав произошедшее, обратился в полицию. Правоохранители проводят проверку.