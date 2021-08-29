Эксперт назвал способы узнать, кто звонит с неизвестного номера

Единого метода распознавания входящего номера пока не существует. Однако ни один звонящий не может полностью замаскировать себя общедоступными способами: в настоящее время есть несколько различных средств определения входящих звонков, рассказал в беседе с агентством "Прайм" партнёр и директор компании "ИТ-резерв" Павел Мясоедов.

Однако иногда, как утверждает Мясоедов, токсичные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует людям сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковые системы и в разделах сайтов объявлений. Также можно попробовать найти звонящего при помощи мессенджера: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которое и наведёт на мысль, кем абонент является на самом деле.