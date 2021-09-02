Эколог заявил, что выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду

Выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду ядовитыми веществами, в том числе свинцом и кислотами. Об этом предупредил член Экологического совета по городу и Ленобласти Юрий Шевчук.

"Сейчас воды становится так мало, что каждая водная артерия у нас на счету. В нашу родную Неву кидать что-то плохое — это как бы плевок нам всем в лицо. Мы оттуда воду берём, пьем её, в водопровод поставляем, а они кидают туда ядовитые вещества", — цитирует Шевчука телеканал "Санкт-Петербург".