Эколог заявил, что выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду
По словам Шевчука, некоторые части этих средств передвижения сделаны из свинца.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду ядовитыми веществами, в том числе свинцом и кислотами. Об этом предупредил член Экологического совета по городу и Ленобласти Юрий Шевчук.
"Сейчас воды становится так мало, что каждая водная артерия у нас на счету. В нашу родную Неву кидать что-то плохое — это как бы плевок нам всем в лицо. Мы оттуда воду берём, пьем её, в водопровод поставляем, а они кидают туда ядовитые вещества", — цитирует Шевчука телеканал "Санкт-Петербург".
По словам Шевчука, некоторые части электросамокатов сделаны из свинца. Также вместе с выброшенным в реку транспортным средством в воду попадает достаточно опасный окислитель электролит.
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