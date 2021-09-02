Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии
Накануне он побил мировой рекорд по количеству голов за национальные команды.
Фото © Федерация футбола Португалии
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно покинул расположение национальной команды. Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.
Накануне в матче с Ирландией (2:1) нападающий получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в квалификации чемпионата мира 2022 года. Из-за перебора предупреждений он пропустит отборочную игру с командой Азербайджана, которая пройдёт в Баку 7 сентября.
4 сентября португальцы проведут в венгерском Дебрецене товарищеский матч со сборной Катара. В этой встрече Роналду также участия не примет.
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Накануне в матче с Ирландией капитан сборной Португалии оформил дубль, побив мировой рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальные сборные. Сейчас на счету Роналду 111 забитых мячей в 180 играх за сборную.
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