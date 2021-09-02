НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии

Накануне он побил мировой рекорд по количеству голов за национальные команды.

2 сентября, 15:15
<p>Фото © Федерация футбола Португалии</p>

Фото © Федерация футбола Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно покинул расположение национальной команды. Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.

Накануне в матче с Ирландией (2:1) нападающий получил жёлтую карточку, которая стала для него второй в квалификации чемпионата мира 2022 года. Из-за перебора предупреждений он пропустит отборочную игру с командой Азербайджана, которая пройдёт в Баку 7 сентября.

4 сентября португальцы проведут в венгерском Дебрецене товарищеский матч со сборной Катара. В этой встрече Роналду также участия не примет.

Величие вместо позора: Как Роналду побил мировой рекорд, хотя его должны были удалить за пощёчину сопернику

Величие вместо позора: Как Роналду побил мировой рекорд, хотя его должны были удалить за пощёчину сопернику

Накануне в матче с Ирландией капитан сборной Португалии оформил дубль, побив мировой рекорд иранца Али Даеи по количеству голов за национальные сборные. Сейчас на счету Роналду 111 забитых мячей в 180 играх за сборную.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Величие вместо позора: Как Роналду побил мировой рекорд, хотя его должны были удалить за пощёчину сопернику

сегодня в 12:26

"Ниже среднего": Мостовой оценил игру сборной России в матче с Хорватией

сегодня в 10:33

Фетисов отреагировал на слова Лаврова о "краже" российских спортсменов американцами

сегодня в 14:18

"Яндекс" примет участие в пилотном проекте чартерного поезда для мигрантов

сегодня в 15:13

Врач объяснил, как коронавирус влияет на нервную систему

сегодня в 14:59

Новости партнеров

Layer 1