Захарова назвала условие признания Россией новых властей в Афганистане

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос официального признания Россией новой власти в Афганистане будет рассматриваться только после формирования в стране инклюзивного правительства.

"Мы выступаем за формирование в Афганистане инклюзивного коалиционного правительства с участием всех этнополитических сил страны, включая национальные меньшинства, поэтому вопрос официального признания властей станет актуальным после завершения данного процесса", — отметила она.

Захарова подчеркнула, что Россия выступает за становление Афганистана как мирного, независимого и экономически благоустроенного государства. Однако "проведённая странами Запада стихийная операция по уходу из Афганистана может возыметь негативный эффект для благополучия всей страны на новом историческом этапе", уточнила представитель МИД РФ.

"Убеждены, что именно западные страны, которые принимали решение о формах нахождения [в Афганистане] и делали это в отрыве от мандата СБ ООН, ни разу не отчитавшись перед Совбезом и международным сообществом, именно эти страны несут основную ответственность за данный шаг, как и за всё, что оставлено в наследство Афганистану, движению талибов", — добавила Захарова.

Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер радикального движения "Талибан". Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения. Так, министром иностранных дел стал глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар. Новый руководитель обороны — сын основателя "Талибана" мулла Якуб Ахунд, а сын одного из лидеров радикалов Джелалуддина Хаккани Халифа стал главой МВД.