Главная женщина МВД Афганистана подалась в бега после того, как у аэропорта её избили талибы
Гулафроз мечтала бороться за мир в стране и поддерживать порядок, но теперь ей остаётся только прятаться от нового правительства.
34-летняя Гулафроз Эбтекар из Кабула, Афганистан, всегда была очень целеустремлённой девушкой. Несмотря на нравы и традиции своей страны, Гулафроз стала офицером полиции, пройдя для этого необходимый тренинг. Она даже приезжала в Россию, чтобы окончить Волгоградскую академию МВД РФ и поделиться новым опытом со своими коллегами. Так она дослужилась до заместительницы начальника отдела расследований МВД Афганистана и стала примером для подражания.
Когда "Талибан"* захватил власть в Афганистане, Гулафроз поняла, что ей и её семье нужно бежать. Она бросилась в печально известный аэропорт Кабула, который охранялся на тот момент американскими военными. Перед ограждением ей пришлось просидеть пять дней без еды и воды, в то время как над головами её и её близких свистели пули Армии США и талибов, а рядом падали убитые женщины и дети, пишет Unilad.
Гулафроз предоставила американским военным необходимые документы, объясняя, что она сама относится к военной структуре и поэтому ей с родными опасно находиться в стране. Солдаты покивали и вышвырнули семью правоохранительницы за периметр, угрожая оружием. Теперь ей ничего не оставалось, как податься в бега, прячась в заброшенных домах. Потому что однажды талибы её поймали во время очередной попытки пробраться в аэропорт, и этого она больше повторять не намерена.
Они угрожали мне и моей семье, что убьют нас, если мы попробуем сбежать из страны. Каждое их слово сопровождалось ударом, они били меня кулаками, ботинками, автоматами и даже камнями. Талибы так и поступают: сперва они бьют тебя, и ты падаешь. А потом ты встаёшь, делаешь шаг вперёд и получаешь снова. Я мечтала изменить жизнь в Афганистане, став женщиной-полицейским и примером для многих. У меня вышло. Но теперь всё поменялось за один день. Правительства Афганистана больше не существует, как и свободы. А если так, то чего мне бояться? Мне уже нечего терять
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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