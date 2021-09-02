Россия снова продлила ограничение на полёты в Танзанию и увеличила число рейсов в ОАЭ

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса до 1 октября продлил ограничение на авиаперелёты в Танзанию, при этом по ряду направлений — в ОАЭ, Финляндию и Германию — число рейсов, напротив, будет увеличено.

Так, с 10 сентября по маршруту Санкт-Петербург — Дубай еженедельно будет осуществляться семь рейсов (ранее — всего один). В Хельсинки из Санкт-Петербурга будет летать 14 самолётов в неделю (ранее — семь). Также авиакомпании смогут начать полёты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.

"Полёты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями", — рассказали в пресс-службе Росавиации.