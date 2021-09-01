Бархатный сезон: Куда можно поехать отдохнуть в сентябре дёшево и безопасно Преимущества и недостатки разных направлений в первый осенний месяц оценивал Лайф. 31 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Многие россияне ещё в "допандемийные" времена отдавали предпочтение именно сентябрьскому пляжному отдыху. Причин тому множество: это и более комфортная температура воздуха и воды на морских курортах; это и снижающийся поток туристов, а следовательно, и некоторое уменьшение цен на перелёты и проживание; и, что ещё немаловажно, возможность продлить ощущение лета.

Однако путешествовать в 2021 году так же, как и три-четыре года назад, уже, скорее всего, не получится. Виной тому, конечно, коронавирус и соответствующие последствия: не все страны открыли свои границы для российских туристов, а отдых россиян на отечественных просторах сильно подорожал. Рассмотрим, какие ограничения могут возникнуть на пути к заветному пляжу.

Крым против Турции

Самые популярные направления этой осенью: российский Крым и Турецкая Республика.

— Как это ни парадоксально, но в большинстве именно эти два направления очень схожи по своим ценовым параметрам, — утверждает менеджер одной из столичных туркомпаний. — Однако стоит учитывать, что предложений именно четырёх-, пятизвёздочного отдыха сейчас больше в турецком сегменте. При этом система "всё включено" в Крыму отличается по качеству сервиса от аналогичных турецких предложений.

А ещё стоит учесть, что, хотя расстояние от Крыма до Турции примерно 270 километров и погодные условия на курортах схожие, в сентябре в Крыму море прохладнее.

При посещении Крыма стоит помнить: если бронировать частное жильё, никакие справки об отсутствии коронавируса не требуются, но при заселении в гостиницу, санаторий или пансионат их могут спросить. Формально в общественных местах применяется масочный режим, а кафе и рестораны теоретически должны работать только до 23 часов с заполняемостью не выше 50%. На практике эти ограничения соблюдаются далеко не везде. Практически все последствия июньского наводнения в Крыму почти везде устранены. Популярные пляжи в Ялте и Керчи (они пострадали сильнее всего) преимущественно восстановили, а купаться и загорать разрешено на всём полуострове. Основные плюсы Крыма — отсутствие языкового барьера и возможность сэкономить на жилье (большой выбор дешёвого частного сектора рядом с лучшими пляжами).

При поездке в Турцию следует принимать во внимание : виза для российских туристов, пребывающих в Турецкую Республику на срок до 60 дней, не нужна, но наличие загранпаспорта обязательно. А ещё для поездки нужен любой из документов, подтверждающий отсутствие коронавируса. Это может быть: отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не более чем за 72 часа до въезда; либо сертификат о вакцинации, полученный минимум за 14 дней до прибытия; или документ о перенесённом коронавирусе за шесть месяцев, предшествующих поездке; или результат теста на антитела, но он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до прибытия. Перед вылетом пассажиры вносят эти данные на специальный турецкий сайт, после чего сразу же получают QR-код. Без него, например, туриста не впустят в торговый центр. Основные плюсы Турции — это, конечно же, множество отелей, практикующих систему "всё включено", и высокий сервис.

Сочи или Греция

Эти два направления почти сравнялись в цене на начало августа нынешнего года. Самый бюджетный вариант отдыха в Греции обойдётся примерно в 30 тысяч рублей за неделю. А на более дорогих курортах, в пятизвёздочных отелях и на виллах стоимость может достигать свыше 200 тысяч рублей за такой же период времени, и это сопоставимо с ценником в Сочи. Что касается антиковидных ограничений, то они присутствуют в обоих регионах, но различия между ними существенные.

Россия. Сочи. Отдыхающие на пляжах "Звёздный" и "Ривьера". Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Для поездки в Сочи стоит учесть следующее: заселяться в отели и гостевые дома можно только при наличии сертификата о прививке или справки переболевшего (справка актуальна не более шести месяцев с момента выздоровления). При этом допустимо заселиться и по результатам ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, но с условием, что в течение трёх дней отдыхающий сделает прививку прямо в Сочи. Детям от 15 до 17 лет (включительно) также понадобится ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до заселения, а вот к тем, кто не достиг этого возраста, никаких требований о тестировании не предъявляют. Многие россияне выбирают именно Сочи из-за мягкого сентябрьского погодного сезона и более развитой по сравнению с Крымом инфраструктуры.

В Греции ограничений больше: формально россиянам въезд разрешён с прививкой, если с момента полного курса вакцинации прошло более 14 дней (учитываются только вакцинированные "Спутником V", другие российские вакцины в Греции официально не признают); либо с ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до поездки; либо с экспресс-тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 48 часов до путешествия; либо со справкой о перенесённом коронавирусе. Но на практике даже вакцинированным путешественникам всё же надо быть готовыми к возможному бесплатному анализу. Однако даже такие требования несильно останавливают поток россиян, которые отдают предпочтение живописным пейзажам и идеально чистым песчаным пляжам.

Египет

Как и Турция, является традиционным направлением для отдыха туристов из России. Причины всё те же: достаточно высокий уровень сервиса, присутствует "всё включено", а ещё так же, как и в Греции, можно побывать в интересных исторических местах. Однако ценник на сентябрь этого года зачастую превышает и "турецкий", и даже "греческий", он начинается от 50 тысяч рублей на человека в неделю. Помимо того, возможны мелкие расходы, которые также стоит учитывать, например виза в аэропорту стоит $25. Но самое главное — стоит помнить, что в Египте осенью, особенно в начале сентября, обычно ещё стоит жара +35 °С и спадает она только к концу месяца.

Правила въезда в Египет простые: необходимо предоставить сертификат о прохождении полной вакцинации от CoViD-19 двумя дозами "Спутника V" (другие вакцины пока под сомнением) либо справку об отрицательном ковид-тесте, полученную не позднее 72 часов до въезда в страну (этот документ должен быть обязательно на английском языке). Детям до пяти лет ПЦР-тест не нужен, а вот тем, кому исполнилось шесть, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста необходима.

Другие направления

Среди прочего заграничного отдыха формально доступны и другие страны, например Тунис. Антиковидные требования, необходимые для въезда, схожи с теми, что предъявляет Турция, но официальных рейсов из России пока ещё нет. Что касается цен, то отдыхать в Тунисе можно и за 60 тысяч рублей на человека в неделю, но лучше предполагать более высокий ценник.

А ещё есть Куба, Мексика, Доминикана и Эмираты — туда самолёты перевозят российских туристов вполне легально, правда, минимальный ценник недельного тура колеблется в районе 80 тысяч рублей на одного человека, а с антиковидными ограничениями при въезде в эти страны могут возникнуть проблемы даже после выполнения формальных требований о предоставлении нужной справки. Как пишут в соцсетях туристы, в независимости от наличия документов заставить проходить тестирование прямо в аэропорту всё равно могут.

Многими россиянами до ковида были любимы Израиль, Испания, Мальта и Италия, особенно в сентябре. К сожалению, даже при наличии "открытой" визы попасть в эти государства получится далеко не у всех, ведь официально данные направления для российских туристов пока закрыты. Впрочем, как Индия и Вьетнам.

Отдельная ситуация с Королевством Таиланд. Властями этой страны принято решение с 1 сентября разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", без обязательного прохождения 14-дневного карантина. Однако такие послабления будут действовать только для туристов, прибывающих в страну по специальным программам "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс". Но рассчитывать на то, что эти программы станут доступны уже в ближайшие недели, пока преждевременно, ведь Россия официально авиасообщение с Таиландом пока не возобновила. Ранее грузопассажирские рейсы по маршруту Москва — Бангкок выполнял "Аэрофлот", однако из-за обострения политической обстановки в Афганистане и этот перевозчик приостановил рейсы до 1 октября.

Авторы Максим Греков