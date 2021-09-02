Центробанк описал сценарий нового мирового финансового кризиса

Банк России не исключил возможности наступления в 2023 году глобального финансового кризиса, который будет сопоставим по масштабам с кризисом 2008–2009 годов. Об этом говорится в опубликованном 2 сентября проекте основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) до 2024 года.

Согласно прогнозу ЦБ, обернуться кризисом может быстрое и существенное ужесточение монетарной политики в США в сочетании с разрывом "пузырей" на рынках активов. Как следствие, это может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств. В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимся рынком.

Для России это будет означать рецессию в экономике в 2023 году — третью с 2015 года. Возможно также уменьшение ВВП страны на 1,4–2,4%, но пространства для денежно-кредитного стимулирования у Центробанка не будет — ему придётся поднять ключевую ставку до 8,3–9,3%, чтобы притушить эффекты усиленной глобальной инфляции и ослабления рубля.

Есть и другие сценарии, такие как "усиление пандемии" и "глобальная инфляция". В первом случае возможна умеренная рецессия российской экономики (минус 0,8% в 2022 году) и снижение цены на нефть до 45 долларов за баррель. Во втором же случае инфляционное давление, наблюдаемое за рубежом к концу 2021 года, ослабеет. Средняя цена нефти составит 65 долларов за баррель в 2021 году. А темп прироста российского ВВП стабилизируется в диапазоне 2–3% с 2022 года.